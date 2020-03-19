Президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив свою позицію з приводу пандемії, а також розповів, що його лякає більше, ніж хвороба

Лукашенко охрестив ситуацію "психозом" і звинуватив політиків деяких країн у використанні пандемії в своїх цілях.

"Я цей коронавірус називаю не інакше як психозом і від цього ніколи не відмовлюся, тому що разом з вами пережив уже багато психози. Абсолютно переконаний, що це черговий такий же психоз, який комусь буде на руку, а кому-то і на шкоду. Але ми повинні виходити з тієї обстановки, яка складається не тільки у нас, але і за межами нашої країни. Чому я так поводжуся? Тому що я абсолютно переконаний, що ми можемо більше постраждати від паніки, ніж від самого вірусу. Цивілізований світ нашої планети взагалі з глузду з'їхав! Там уже політики починають давати поради і використовувати в своїх інтересах ці всі процеси. Я цього боюся, щоб ми не нашкодили цим коронавірусом...", - заявив голова Білорусі.

Крім того, Лукашенко в ході наради про епідеміологічну ситуацію в країні відповів анекдотом лідеру ЛДПР Володимиру Жириновському, який розкритикував його пораду "труїти" коронавірус горілкою і сауною.

В анекдоті Лукашенка Жириновський після цієї критики прийшов додому і попросив дружину налити йому сто грам горілки в якості профілактики. Дружина здивувалася такому проханню, так як чоловік тільки що публічно заявив, що це не допоможе.

"Це я для всіх сказав, а мені налий. Лукашенко не дурень, якщо говорить", - відповів на це Жириновський.

Дружина відповіла, що по-російськи потрібно випити сто грам після лазні.

"Це по-російськи. А я по-єврейськи: сто грам до лазні і сто грам після. Наливай!", - розповів Лукашенко закінчення жарту від імені Жириновського.

Раніше ми повідомляли, Лукашенка підняли на сміх після його слів про те, що білорусів врятує від коронавіруса "горілка, сауна і робота в полі". Особливо, ситуація ускладнилася після того, як стало відомо про 51-го зараженого в цій країні. Очевидно, що рецепт від президента марний.

«Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!», - говорив Лукашенко.

За останніми даними, в Білорусі вилікувані і виписані 6 пацієнтів з COVID-19. Тільки 9 заражених мають клінічні ознаки інфекції, тобто, по суті, є хворими. Ще на контролі перебувають 37 пацієнтів з позитивними лабораторними тестами, але без клінічних проявів хвороби. У стані середньої тяжкості, але з позитивною динамікою зараз знаходиться один пацієнт. Медики відзначають, що сьогодні в країні 17 завізних випадків COVID-19, решта виявлені у контактних осіб першого рівня.

Відзначимо, в Україні за станом на 19 березня лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 летальних:

Чернівецька - 10 випадків (1 летальний)

Житомирська - 1 (летальний)

Київська - 2 випадки

Донецька - 1 випадок

м. Київ - 2 випадки

Ситуація в світі з зараженим виглядає наступним чином:

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