Екс-глава МЗС України Леонід Кожара затриманий за підозрою в умисному убийстве

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що затриманого доставили в суд.

Мова про смерті Сергій Старицького від вогнепального поранення, яка сталася місяць тому.

Нагадаємо, підприємець Сергій Старицький був знайдений з вогнепальним пораненням в голову і пістолетом в руці 21 лютого в будинку Леоніда Кожари, екс-глави МЗС часів президентства Віктора Януковича.

Раніше в поліції повідомляли, що він покінчив життя самогубством.

При цьому в таку версію вірили не всі.

Так, друг Старицького Володимир Костерін, а також брат Юрій Воловик розповіли свою версію загибелі Старицького.

Костерін повідомляв, що експертиза показала умисне вбивство."Прошу ЗМІ не поширювати версію про самогубство. Оскільки це неправда. Інформація, яка надходить від експертів, іншого роду, стріляли з 3-5 метрів. Знав Сергія десятки років, його цілеспрямованість, характер і активність завжди позитивно заряджали оточуючих. У нього було багато планів з розвитку бізнесу і нових проектів", - стверджував Костерін на своїй сторінці в фейсбуці.

Брат Сергія Старицького Юрій Воловик також дотримувався версії про вбивство. Він написав, що загиблий планував на наступний день "випити сто грам і згадати присягу, дану Великій країні".

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