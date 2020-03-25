Київська влада відправили медустановам столиці наказ про створення спеціальних умов для VIP-пацієнтів

У наказі сказано, що особливі умови будуть для особливих осіб, яких охороняє держава. У законодавстві України зазначено, що користуватися охороною можуть глава уряду, генпрокурор, а також інші високопоставлені чиновники. Про це пише "Bihus.info".

Державна охорона виділяється і тим, кого немає у списках. Тому колишній президент Арсеній Яценюк та екс-голова Офісу президента України Андрій Богдан у списку.

У списку департаменту 17 лікарень Києва. У кожному з них будуть створені умови для VIP-пацієнтів:

Палати площею 13 квадратних метрів з затемненими вікнами і комунікаціями з відділеннями лікарні, які ізольовані від інших приміщень;

окремий резерв медикаментів;

цілодобовий сестринський пост в палаті або біля неї.

Також є вимоги і до членів бригад екстреної допомоги для високопоставлених пацієнтів. Зазначено, що кожна бригада повинна бути сформована з лікаря, водія і двох фельдшерів, які мають досвід роботи в установах екстреної допомоги від 5 років.



Зазначимо, Андрій Білецький у себе в телеграм-каналі прокоментував ситуацію в палатами для VIP-персон:

Київським лікарням наказали створити спеціальні палати для «особливих пацієнтів». Готуються лікувати топових «Слуг». Люди, які звикли лікуватися виключно за кордоном, тепер в незручній ситуації - виїхати не можна. Необхідні VIР-палати. А країна досі без масок і без доступних тестів. За січень та лютий з України продали одноразових рукавичок, халатів, антисептиків, масок на 15200000 доларів.

Менше року тому Зеленський говорив, що «кожен з нас президент». Настав час це довести і покласти в спеціальні палати простих «президентів» - усіх 145 хворих коронавірус український".

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