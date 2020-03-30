Верховна Рада проголосувала за нових міністрів фінансів і охорони здоров'я

Новим головою Моз України призначений Максим Степанов, а новим головою Мінфіну став Сергій Марченко. За їх кандидатури депутати проголосували на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Раніше 30 березня нардепи проголосували за відставку міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров'я Іллі Ємця. Однак подальше голосування за кандидатури нових міністрів було провалено. Тим не менш Рада вирішила провести ще одне позачергове засідання, щоб вирішити це питання.

В результаті, на новому засіданні за Марченка проголосували 256 депутатів, а за Степанова – 246.

При цьому цікаво, що при голосуванні за Степанова голоси розподілилися наступним чином:

«Слуга народу» - 195;

ЄС – 0;

ОПЗЖ – 21;

«Голос» - 8;

«Батьківщина» - 0;

«За майбутнє» - 8;

«Довіра» - 18.

Таким чином, стає зрозуміло, що «слуги» вирішили заради цього голосування об'єднатися з «Опозиційною платформою – За життя».

Відзначимо, що новий міністр охорони здоров'я Степанов народився в сім'ї медиків і є хірургом за першою освітою. З 2017 по 2019 рік він був губернатором Одеської області. Під час минулої президентської кампанії відкрито конфліктував з Петром Порошенком через розбіжності щодо виділення бюджету під вибори.

У свою чергу, Марченко з 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державної фіскальної службі, комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, секретаріаті Кабінету Міністрів. Також він був позаштатним координатор упровадження реформ Координаційного центру з упровадження реформ за президентства Віктора Януковича. У 2016 році Марченка призначили заступником міністра фінансів.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла рішення про звільнення Ємця та Уманського.

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