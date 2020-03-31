Андрій Єрмак назвав умову для проведення нового саміту в Нормандському форматі

Нова зустріч лідерів нормандської четвірки має всі шанси відбутися, однак для цього необхідно виконання однієї ключового умови. Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, відповідаючи на питання агентства «Інтерфакс-Україна».

Так, за його словами, сторони зобов'язані виконати всі домовленості попереднього саміту, який пройшов у Парижі 9 грудня 2019 року. В першу чергу мова йде про припинення вогню на Донбасі.

«Головною умовою проведення саміту лідерів Нормандського формату є виконання всіх тих, які вони вирішили наприкінці минулого року в Парижі. Україна завжди говорила і робить все, щоб це виконати, але, на жаль, не все залежить від нас», - заявив Єрмак.

Він зазначив, що «інша сторона» не готова дотримуватися тих зобов'язань, про які домовилися лідери нормандської четвірки в Парижі. У той же час, голова ОП запевнив, що зі свого боку Україна зробила все, що від неї залежало.

Також стало відомо, що Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зокрема, під час бесіди президент розповів про ситуацію з безпекою на Донбасі. Крім того, обговорювалися результати останніх консультацій в рамках Тристоронньої контактної групи. Окремо сторони обговорили перспективи продовження переговорів в нормандському форматі.

Відзначимо, що в рамках минулого Нормандського саміту відбулася перша особиста зустріч президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Новий саміт міг би стати майданчиком для їхньої другої зустрічі тет-а-тет.

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