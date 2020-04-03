Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом фракції "Слуга народу", головною темою якої став скандал навколо оприлюднення відеозаписів брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерела у фракції.

За їх словами, Зеленський "нервував і обурювався медійними атаками" і реакцією партії на "плівки".

Разом з тим, джерела в слузі народу заявили, що президент у розмові зі "слугами" переходив на крик.

Брав участь на зустрічі і сам Єрмак.

"Арахамія почав обговорювати тему, що і як відбувається. Ми в "Парковому" були. 6-7 чоловік на зв'язку в зумі. Потім примчали Зеленський і Єрмак. Президент повищал 20 хв і поїхав, залишив на нас Єрмака. Той півтори години пояснював, що і до чого. Говорив про Гео Лерос (нардепае, який злив відео, на якому брат Ерамка нібито "торгує" посадами. – Ред.), що він перейшов на особисте", – заявив джерело журналістів у президентській фракції.

Наголошується, глава Офісу президента пояснював ситуацію з братом Денисом, що це за відео і звідки воно взялося. Однак, слуг народу його нібито слова не переконали.

Заступник голови фракції Галина Янченко заявила, що Зеленський не коментував плівки Лерос, "бачачи в них політичний підтекст".

"У цій ситуації проглядається не тільки вплив одного олігарха, але і одного колишнього глави Офісу президента. На зустрічі була озвучена інформація, що не тільки Лерос вручили повістки на допит, але і братові голови ВП Денису Єрмаку", – сказала Янченко.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав відео, на яких брат голови ВП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.

На багатьох записах зафіксовані Сергій Шумський і Дмитро Штанько.

Денис Єрмак і Сергій Шумський – засновники громадської організації "Українське бюро національного розвитку".

У розмовах, які були зняття на відео, Шумський відверто заявляє, що організовує зустрічі з Денисом Єрмаком за гроші.

Записував розмови 39-річний Дмитро Олександрович Штанько – власник кількох компаній у сфері сільського господарства і фінансових послуг.

Нагадаємо, Лерос з "Слуги народу" розкрив злочинну схему брата Єрмака: "Заробіток на державі".

Як повідомляла Politeka, брата Єрмака відправляють в АТО: спливли подробиці гучного скандалу у Зеленського.

Також Politeka писала, що Зеленському світить відставка вже до кінця року, "слуги народу" ідуть з-під контролю.