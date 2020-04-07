Андрій Пальчевський розповів про кричущу ситуацію, яка виникла в Україні в розпал епідемії
Про це український телеведучий сказав у відеозверненні, яке було опубліковане на його сторінці у Facebook (Щоб подивитися – проскролльте вниз). За словами Пальчевського, в Італії вже померло понад 100 лікарів, а кількість хворих продовжує зростати.
«Наша преса підхопила якийсь оптимістичний тон, що падає кількість хворих. З'ясувалося, що падало чотири дні, а сьогодні виросло за ніч в Іспанії. І знову велика кількість смертей», - зазначив він.
Пальчевський також нагадав, що в Києві померло дві молоді людини 30 і 35 років.
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«Але саме головне – це велика кількість заражених лікарів. І ось зараз ці люди стануть джерелом підвищеної небезпеки. Сьогодні Ляшко, який чомусь керує всією нашою боротьбою, розповідав нам, що тестів робиться достатньо. Вони в 100 разів роблять менше тестів, приховують реальну захворюваність, таким чином, прирікаючи на хворобу, а може і загибель, лікарів, які стануть потім рознощиками інфекції», - заявив телеведучий.
Він також задався питанням, який план у влади і хто їм платить за подібні дії.
«І головне - як вони думають отбрехатися, коли, так чи інакше, відбудеться зміна влади», - підбив підсумок Пальчевський.
Нагадаємо, що Пальчевський різко пройшовся по смотрящему Зеленського: «І ці люди забороняють нам колупатися в носі».
Як повідомляла Politeka, влада затіяла гру, Пальчевський не стримався: "Нам брешуть, у нас 10 тисяч хворих на день".
Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський попередив українців про неминуче: "Не всі лікарі будуть боротися, багато втечуть".