Президентові України Володимиру Зеленському загрожує дуже велика небезпека

Про це заявив астролог Влад Росс, передає «Главред».

За його словами під час церемонії інавгурації Зеленський вперше підняв булаву в дуже несприятливий момент, тоді був руйнівний, 10-й, градус Лева, символ моменту – повішений чоловік.

За словами астролога, цей символ говорить про високу ймовірність замахів на життя президента. Влад Росс радить Зеленському обзавестися серйозної охороною. Наприклад, такий, як у президента Росії Володимира Путіна.

Експерт зазначив, що загроза життю Зеленського може виходити від людини з близького оточення, якому президент довіряє.

"Зеленському небезпечно сліпо довіряти кому-небудь. Тому що хтось близький, користується довірою Зеленського, може позбавити його життя", – сказав фахівець.

Він додав, що Зеленському постійно потрібно тримати вухо гостро.

"…Згадаймо хоча б слова Дмитра Яроша (колишній нардеп, екс-лідер Правого сектору – Ред.) про те, що, якщо Зеленський зрадить тих, хто загинув на Майдані і на Донбасі, втратить життя і "буде висіти на якомусь дереві на Хрещатику". Ярош, не знаючи символу, який сходив у момент інавгурації Зеленського, висловив настільки точну загрозу", – підкреслив Росс.

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