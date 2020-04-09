В Офісі президента розповіли, що Володимир Зеленський зробив тест на уханьский вірус

Подробиці розповів заступник голови Офісу президента України, секретар координаційної ради щодо протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає УП.

За його словами, вже створено механізм дій на випадок позитивного результату.

"Якийсь протокол розроблений. Але зрозуміло, що виконуючого обов'язки немає. Ну, може, там спікер Верховної Ради може виконувати обов'язки. Але президент завжди на зв'язку, тому, я думаю, що, якщо, не дай Бог, щось – робота буде відбуватися в телефонному режимі", - сказав він.

За словами Тимошенко, зараз Зеленський щодня перебуває в ОПУ. Графік роботи у нього не помінявся, "весь день розписаний, як і раніше".

Також він розповів, що зараз на всіх входах в ОП перевіряють температуру, всі носять маски, а в кожному кабінеті і в загальних зонах стоять дезінфектори.

До того ж, зараз усе робиться для того, щоб працівники ВП перетиналися як можна рідше, наради частіше проводять у режимі відеоконференцій. Зокрема, так проходять щоденні селекторні наради.

На особисту аудієнцію до Зеленському тепер можуть потрапити тільки глава ОПУ і кілька заступників, більше ніхто.

Зазначимо, раніше Володимиру Зеленському зробили тест на коронавірус. Тестування провели, коли у нардепа Сергія Шахова підтвердилося зараження. Тоді перевіряли всіх, хто з ним перескался.

Тест Володимира Зеленського показав негативні результат.

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