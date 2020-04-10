Перша леді України Олена Зеленська знову стала школяркою і зганьбилася на онлайн-уроці

Як повідомляє Politeka.net, відеозапис заняття для школярів з'явилася на каналі "112 каналу" YouTube (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Під час карантину в Україні закрили всі навчальні заклади, а щоб діти не відставали, запустили проект "Всеукраїнська школа онлайн". Варто зазначити, що нещодавно його презентувала сама Олена Зеленська. Тепер же перша леді сама приміряла на себе роль школярки і побувала на уроці української мови для п'ятих класів, який пройшов, м'яко кажучи, не зовсім гладко.

Під час заняття викладач показав на дошці завдання у вигляді повідомлення від білого ведмедя:

"Пише тобі білий ведмідь з Антарктичного півострова. Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показували мені твої відеоуроки".

Поки українських п'ятикласників вчать української мови - страждає біологія. Адже відомий факт, що білі ведмеді живуть не в Антарктиді, а на протилежному краю Землі. Тому полярники ніяк не могли побачити його біля антарктичної станції.

Користувачі соціальної мережі висміяли Олену Зеленську, яка не вказала на очевидну помилку. Коментатори зазначили, що у першої леді повинні бути більш серйозні завдання, ніж демонстративно сидіти за партою.

"Справжня хуторянка вийшла...🤣🤣🤣"; "Про ще одна вилезла. Повторює долю тупої Марисі Порошенко. Цій все правильно написали на папірці. Як набридла ця показуха"; "Доцільніше коханій дружині президента медичні маски та комбінезони на уроках праці зараз шити для медиків, які працюють без захисту зараз)"; "Вона ,що в школі не вчилася?"; "Підготувалася.. більше зайнятися нічим"; "Дурдом, трієчниця"; "на 5-класника тягне, а їй років 40!"; "перша леді, інших немає проблем в злиденній Україні, сидиш мямлишь... про ведмедів..."; " З'являється раз на місяць, дичину якусь несе і знову пропадає. А життя у людей все гірше і хуже!!".

Нагадаємо, українські вчителі один за іншим ганьбляться на онлайн уроках: топ скандальних помилок.

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