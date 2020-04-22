Володимир Зеленський заявив, що війна на Донбасі закінчиться вже до кінця його президентського терміну

Таку заяву президент України зробив в фільмі «Рік президента Зеленського», який 22 квітня вийшов на телеканалі «Україна». Він нагадав про те, що в цьому питанні все вже вирішено: раніше він говорив про готовність змінити тактику по Донбасу, якщо за рік Мінський процес ні до чого не приведе.

«Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові – рік ще не пройшов», - повідомив Зеленський.

Президент розповів про те, що тепер щотижня Тристороння контактна група буде проводити зустрічі у форматі відео-конференцій.

«Тобто ми прискорили цей процес, і будуть результати. Після кожної Мінської зустрічі має бути папір, що ми про щось домовилися і зробили крок вперед», - підкреслив президент.

Втім, українці поставилися до його обіцянок досить скептично.

«Тобто Зеленський збирається здаватися», «так так закінчимо і почнемо по всій Україні! не приведи Господи! такого "гетьмана"», «Яка війна? У нас ні війни, ні НС, у нас самоізоляція і спецоперація», «Білий прапор вже приготував? Візьми у зе-оленки простирадло і разом з Дер*маком на уклін ,не потрібно навіть в Маскву, капітуляцію у такого і ДНР погодиться прийняти», «війну не можна закінчити!!! можна перемогти або програти. всі! варіантів більше немає», «неминуча Капітуляція», - пишуть люди.

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