Український президент Володимир Зеленський звернувся до народу

Своє відеозвернення гарант опублікував в мережі, пише Politeka.net. Так, Зеленський розповів, що в Україні починаються клінічні тестування вітчизняного препарату для боротьби з китайським вірусом.

До речі, вже завтра регіони отримають 200 тисяч українських ПЛР-тестів.

Зеленський сподівається, що дослідження офіційно підтвердять ефективність препарату і тим самим врятує багато людей.

Відправлені в Італію українські лікарі скоро повернуться на Батьківщину.

Також президент порушив тему 1,2 млрд євро, що в нашу країну направив Євросоюз. Дану суму спрямують на боротьбу з наслідками вірусу.

Зеленський додав, що в нашу країну вже доставили 12 млн масок, а також сотні тисяч захисних костюмів і очок.

Крім того, український гарант згоден з рішення уряду про продовження карантину до 11 травня.

Також президент закликав підняти рівень знання іноземних мов під час карантину і нагадав про необхідність дотримання карантинних заходів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що пандемія китайського вірусу вказала на головні проблеми в українській медицині.

За його словами, в умовах карантину та пандемії вірусу українці стали свідками того, як провалилася медична реформа.

Володимир Зеленський також додав, що до початку епідемії в Україні були непрацюючі лабораторії, прострочені маски і недостатня кількість апаратів ШВЛ.

Раніше повідомлялося, що рік тому, під час передвиборної гонки ще кандидат Володимир Зеленський пообіцяв українцям "кінець епохи бідності".

Минуло вже чимало часу і жителі країни вирішили оцінити зміни. Висновки виявилися невтішними - багато хто повідомив, що не стали жити краще за цей рік.

Нагадаємо, що Зеленський з розмахом відзначив річницю своєї перемоги: перші подробиці.

Як повідомляла Politeka, Зеленський підписав важливий карантинний закон: контроль над українцями і суд по-новому, що зміниться.

Також Politeka писала, що втомлений Зеленський делегував свої повноваження іншим: "Не цікаво...".