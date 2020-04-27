Якщо хтось думає, що через епідемію китайського вірусу Росія забула про Україну і Донбас, то він глибоко помиляється

На даний момент в Україні йде все, «як треба Росії», повідомляє телеграм-канал «Вільнодумець» з посиланням на власні джерела з числа людей, які займаються в Донецьку обслуговуванням вищих російських військових.

«За їх словами, «Путін і його оточення дуже ефективно працюють не міжнародній арені по Україні, з міжнародними організаціями та урядами провідних країн світу». Можливо цих зусиль (Путіна і команди) буде досить, щоб Україна була дружньою для Росії країною, і ніякої війни не буде», – йдеться у повідомленні.

Російські військові, які постійно перебувають у «ДНР», говорять про те, що в Україні поступово до влади повертаються люди, потрібні РФ, які нібито помирять два народи, а керівники «мирно домовляться».

«Крим і Донбас будуть російськими, а Україна буде нашою братньою країною, як при СРСР, і цього в РФ всі хочуть. Тоді всі військові плани відпадуть», – цитує «Вільнодумець» слова росіян.

На даний момент керівництво РФ не відмовилося від планів по захопленню України, а просто «відклало усі заплановані заходи на фронті до початку червня». Вони нібито чекають якихось важливих подій по Україні.

«Що це за події, жодного разу про це не говорили, але це буде поворотний момент у російсько-українському протистоянні, і від цього нібито буде залежати реалізація подальших планів», – пише автор.

Ходять чутки, що росіяни перенесення активних дій на фронті вважають помилкою, оскільки зараз ЗСУ, на їхню думку, деморалізовані, а сухопутний коридор у Крим їм все одно потрібен.

Раніше ми писали про те, що у президента Росії Володимира Путіна несподівано передумали зустрічатися з українським лідером Володимиром Зеленським під час саміту в «нормандському форматі».

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров під час спілкування з журналістами.

«Ми ніколи не будемо домовлятися про новий саміт, поки не будуть чесно, повноцінно і сумлінно виконані всі ті рішення, які приймалися в Парижі», - зазначив він.

Нагадаємо, бойовики взялися за жителів прифронтових сіл на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.

Також Politeka писала, що Путін ризикує повторити долю Каддафі: президент РФ похапцем готує "відступ".