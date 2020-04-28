Екс-прем'єр України Арсеній Яценюк звернувся до уряду та МОЗ
У своєму відеозверненні колишній глава Кабміну закликав звернути увагу на Чернівецьку область, де рівень захворюваності китайським вірусом у вісім разів перевищує середній показник по Україні, смертність – у шість разів вище. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)
Зараз на Буковині 1375 осіб захворіли, серед них 167 лікарів, 26 осіб померли.
"Все це – суха статистика захворюваності та смертності від вірусу в моїй рідній Чернівецькій області. Це в рази перевищує рівень захворюваності і смертності по Україні, і навіть по місту Києву", - заявив він.
Підлість Меган Маркл розкрита, на принца Гаррі боляче дивитися: "Перетворився в іншу людину"
Оплатити комуналку буде неможливо: що зміниться з 28 квітня, важливе роз'яснення НБУ
Задубіла Валюха зі "Сватів" вразила зовнішнім виглядом: "Очі наповнені сльозами..."
Гроші українців під загрозою, набуває чинності новий закон: "Вже з 28 квітня зміниться..."
Арсеній Яценюк звернувся до уряду і Міністерству охорони здоров'я, закликаючи їх приділити найбільше уваги Чернівецькій області.
"Без держави вони не справляються. Вони чекають вашої допомоги", - сказав Арсеній Яценюк.
Зазначимо, на відео видно, як сильно змінився Яценюк за останній час. Зокрема, він помітно посивів.
Заявлениевызвало активну реакцію українців.
«Жах… Так і тільки», «Це тільки початок! Страшне початок! А українці не чути не усвідомити цього не хочуть!!», «Так, це біда! Але ти допоміг? Віддай мільйон той що вкрав і потрібна допомога від держави», «Знову в політику зібрався?», «У будь незрозумілої ситуації - строй паркан!», "Просто проси відразу грошей, собі. Обіцяй всім роздати. Зі стіною ж вийшло, і тут прокотить", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, Яценюка в жалюгідному стані доставили в лікарню, довелося тримати під руки: що сталося.
Як повідомляла Politeka, у мережі показали VIP-палати для Яценюка і Богдана: як лікують хвору коронавірусом "еліту", спливли подробиці.
Також Politeka писала, що сходка Порошенко, Турчинова і Яценюка сполохала українців.