Екс-прем'єр України Арсеній Яценюк звернувся до уряду та МОЗ

У своєму відеозверненні колишній глава Кабміну закликав звернути увагу на Чернівецьку область, де рівень захворюваності китайським вірусом у вісім разів перевищує середній показник по Україні, смертність – у шість разів вище. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

Зараз на Буковині 1375 осіб захворіли, серед них 167 лікарів, 26 осіб померли.

"Все це – суха статистика захворюваності та смертності від вірусу в моїй рідній Чернівецькій області. Це в рази перевищує рівень захворюваності і смертності по Україні, і навіть по місту Києву", - заявив він.

Арсеній Яценюк звернувся до уряду і Міністерству охорони здоров'я, закликаючи їх приділити найбільше уваги Чернівецькій області.

"Без держави вони не справляються. Вони чекають вашої допомоги", - сказав Арсеній Яценюк.

Зазначимо, на відео видно, як сильно змінився Яценюк за останній час. Зокрема, він помітно посивів.

Заявлениевызвало активну реакцію українців.

«Жах… Так і тільки», «Це тільки початок! Страшне початок! А українці не чути не усвідомити цього не хочуть!!», «Так, це біда! Але ти допоміг? Віддай мільйон той що вкрав і потрібна допомога від держави», «Знову в політику зібрався?», «У будь незрозумілої ситуації - строй паркан!», "Просто проси відразу грошей, собі. Обіцяй всім роздати. Зі стіною ж вийшло, і тут прокотить", - пишуть в мережі.

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