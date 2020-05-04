Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що президенту Володимиру Зеленському зараз подають неправдиву інформацію

Про це він сказав в інтерв'ю.

Гончарук зазначив, що не бачився з президентом Володимиром Зеленським після своєї відставки.

«Кілька разів обмінялися повідомленнями. Не більше», - зазначив екс-прем'єр. При цьому Гончарук запевняє, що нормальні людські стосунки у них збереглися.

Екс-глава Кабміну додав, що на його думку, зараз навколо президента виникло помилкове інформаційне поле, що спричинило за собою численні помилки.

«…на жаль, останнім часом дуже багато помилок. І я це пов'язую з тим, що навколо президента часто формується помилкове інформаційне поле», - заявив він

На переконання Гончарука, формує таке поле оточення президента свідомо чи полусознательно.

зокрема він торкнувся питання співпраці з МВФ.

«Я думаю, що якщо раніше адвокатів співпраці з тим же МВФ навколо нього було більше, то зараз, очевидно, їх менше», - зазначив

Гончарук впевнений, що Зеленський все ж розуміє важливість співпраці з МВФ і прийняття необхідних для цього законів.

«Більше того, ми неодноразово говорили про те, що це не про кредит МВФ, а це про репутацію країни. Тобто про те, чи будуть з тобою взагалі працювати наступні кілька років, чи немає», - зазначив екс-прем'єр.

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