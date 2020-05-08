Президент Володимир Зеленський викликав неоднозначну реакцію українців своєю появою на кордоні з Росією

Президент приїхав в Луганську область, щоб вшанувати там пам'ять загиблих у роки Другої світової війни, повідомила його прес-служба опублікувала кадри.

Зеленський приїхав в смт Мілове, яке розділене кордоном між Україною і Росією.

Там він відвідав меморіальний комплекс "Україна – визволителям". Зеленський поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції - солдата, який знімає головний убір перед рідною землею.

Наголошується, що також поруч з пам'ятником знаходиться братська могила, де покояться сотні відомих і невідомих солдатів, загиблих під час визволення смт Крейдового. 1066 імен полеглих героїв висічені на 27 меморіальних дошках біля братської могили.

Кадри викликали бурю коментарів у мережі. Деякі навіть побачили в подіях натяк на примирення з Росією.

«А чого це він поперся на кордон з унитазией?», «Не було б карантину поперся б до самого ***** відзначати победоносие», «Знову в бронепиджаке», «Це воно так заявляє про примирення з кацапами, які вкрали наші землі і продовжують вбивати українців. Воно б і на Червону площу поїхало, але поки ще ссикотно», «Що за зелені чоловічки? Де знаки приналежності цієї нібито офіційною компанії до України?», «Не вийшло з-за вірусу постояти з Путіним на Червоній площі, так поїхав на кордон…», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Зеленський поплатився за призначення Саакашвілі, конфлікт з Грузією вийшов з-під контролю.

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