Окупований Донбас Україні можна буде звільнити протягом декількох діб

Таку думку озвучив один з ватажків бойовиків "ДНР" в 2014 році, Ігор Гиркін в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону (Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Він упевнений, що самопроголошені республіки на Донбасі припинять своє існування, як тільки РФ закриє кордон.

"Якщо Росія закриє кордон, "ДНР" і "ЛНР" припинять своє існування протягом кількох діб. Треба віддати належне вашій країні, шість років ви не сиділи на місці, створили боєздатну армію, яка у багато разів перевершує корпусу по чисельності і техніці, і озброєнні, і по вишколі. І, напевно, навіть з організації управління. Хоча бардаку у вас ще багато, наскільки я знаю, але у "ДНР" його ще більше", – зазначив він.

Крім того, колишній ватажок терористів впевнений, що якщо РФ не прийде на допомогу "Л/ДНР", то окупований Донбас реально взяти під контроль.

"Я на деяких напрямках даю два дні на вихід", – визнав бойовик.

Раніше колишній ватажок терористів Донбасу росіянин Ігор Стрєлков-Гиркін звинуватив президента США Дональда Трампа і турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана в тому, що вони зрадили главу РФ Володимира Путіна.

"Ці люди не вміють відповідати за власні слова, і не бажають цього робити. Тому Трамп і Ердоган послідовно зраджують тих, хто був готовий битися за них і поряд з ними", - накинувся із звинуваченнями Гиркін.







