Скандальні інтерв'ю з екс-ватажком бойовиків Ігорем Гіркіним-Стрєлковим і Наталею Поклонською можуть мати сенс тільки при одній умові

Про це під час учорашнього брифінгу в Раді заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Politeka.net.

За його словами, інтерв'ю з Ігорем Гіркіним-Стрєлковим і Наталею Поклонською можуть мати сенс тільки при умові, що якщо вони є фіксацією доказів.



"Я коли це побачив, то взагалі був в шоці. Я повністю не дивився, тому що відкрив, щоб перевірити, що це відбувається насправді. Єдине позитивне, що я там (бачу), - це відеодоказ того, що Росія є країною-агресором, що залучає професійних офіцерів ФСБ для того, щоб нападати на нашу країну", - заявив Арахамія.

"Можливо, в цьому дійсно історична вартість. Якщо це фіксація доказів, то в цьому є сенс, напевно", - продовжив парламентарій під час брифінгу.



"Арахамія своїх захищає, тому вони так і розперезалися. Гнати потрібно їх з влади. Нічого доброго Україні не принесуть", "Якого матеріалу? Гіркін про свої пригоди трындел в інтернеті давно. Тільки брали у нього інтерв'ю кацапские "журналісти". Все, що наговорив Гіркін я вже чув 100 разів на ватяних ютуб-каналах", "Якщо Арахамія каже,що в чомусь є сенс, значить це повна нісенітниця", " Щоб не говорив Гіркін про "один народ", про "громадянську війну". Він громадянин рф, який прийшов в Україну з війною. І це він підтвердив. Плюс зізнався у вбивстві і тортурах громадян України", - обурилися українці в коментарях.

Нагадаємо, 18 травня в мережі було опубліковано інтерв'ю українського журналіста з колишнім ватажком терористів "Л/ДНР" Ігорем Гіркіним-Стрєлковим, який відкрито говорив про захоплення Криму, частини Донбасу і вбивство українців.

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