Президент Володимир Зеленський розкритикував мера Черкас Анатолія Бондаренка, назвавши його "бандитом"

Як передає Politeka.net, свою думку президент озвучив під час прес-конференції у першу річницю своєї інавгурації.

"Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали - це народ, це право народу України. Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете. Я думаю, що він поводився неправильно", - упевнений президент.



Коментуючи самовільне ослаблення карантину в Черкасах Зеленський зазначив:

"Я розумію, всім складно, всім мерам складно. Але, вибачте, це популізм".

Варто відзначити, що реакція мера Черкас не змусила себе довго чекати. Ще до завершення прес-конференції президента він встиг записати відповідь ролик.

За словами Анатолія Бондаренка, всі справи, про які згадав Зеленський, були відкриті з-за його політичної діяльності.

"Президент говорить, що міський голова не досить бореться з епідемією. Пане президент, я під час епідемії перебував тут, з жителями Черкас... Ви кажете, що я мер-бандит. Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, порушено за мою політичну діяльність, у тому числі за те, що ви стали президентом", - заявив він.

Більш того, Бондаренко вважає, що Володимиру Зеленському "на місцевих виборах в Черкасах нема чого ловити, хоч ви говорите, що це принципова справа".

Gepostet von Анатолій Бондаренко am Mittwoch, 20. Mai 2020

Варто відзначити, що суд ухвалив остаточне рішення про дострокове скасування карантину в Черкасах.

За рішенням Черкаського окружного адміністративного суду, обмежувальні заходи в місті повинні продовжити діяти, як і на решті території України. Таким чином, суд підтримав Черкаську ОДА в протистоянні з міськвиконкомом, який раніше вирішив достроково послабити карантин.

Нагадаємо, Кернес вирішив запустити метро, наплювавши на Кабмін: «Загрози Зеленського ні чорта не значать».

Як повідомляла Politeka, мери українських міст оголосили бойкот команді Зеленського: «шахраї і недоумки».

Також Politeka писала, що карантин рекордно продовжили, термінова заява прем'єра Шмигаля: "Обмеження тепер діють до...".