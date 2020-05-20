Президент Володимир Зеленський розкритикував мера Черкас Анатолія Бондаренка, назвавши його "бандитом"
Як передає Politeka.net, свою думку президент озвучив під час прес-конференції у першу річницю своєї інавгурації.
"Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали - це народ, це право народу України. Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете. Я думаю, що він поводився неправильно", - упевнений президент.
Коментуючи самовільне ослаблення карантину в Черкасах Зеленський зазначив:
"Я розумію, всім складно, всім мерам складно. Але, вибачте, це популізм".
Варто відзначити, що реакція мера Черкас не змусила себе довго чекати. Ще до завершення прес-конференції президента він встиг записати відповідь ролик.
За словами Анатолія Бондаренка, всі справи, про які згадав Зеленський, були відкриті з-за його політичної діяльності.
"Президент говорить, що міський голова не досить бореться з епідемією. Пане президент, я під час епідемії перебував тут, з жителями Черкас... Ви кажете, що я мер-бандит. Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, порушено за мою політичну діяльність, у тому числі за те, що ви стали президентом", - заявив він.
Більш того, Бондаренко вважає, що Володимиру Зеленському "на місцевих виборах в Черкасах нема чого ловити, хоч ви говорите, що це принципова справа".
Варто відзначити, що суд ухвалив остаточне рішення про дострокове скасування карантину в Черкасах.
За рішенням Черкаського окружного адміністративного суду, обмежувальні заходи в місті повинні продовжити діяти, як і на решті території України. Таким чином, суд підтримав Черкаську ОДА в протистоянні з міськвиконкомом, який раніше вирішив достроково послабити карантин.
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