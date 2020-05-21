Мер Черкас Анатолій Бондаренко має намір подавати до суду на президента України Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, слова градоначальника передав журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

Причиною такого рішення Бондаренко стала заява президента України на останній прес-конференції.



"Подам в суд проти Зеленського, мої юристи готують позов за брехню, ми будемо вимагати вибачень. Жодних процесуальних дій проти мене не проводиться. Мене і команду мерії не викликають на допити, не проходять обшуки, не вимагають документи. Нещодавно Зеленський передавав мені "привіт", невже він мав на увазі цю дурість на прес-конференції?", - зазначив він.

Крім того, Бондаренко запросив Зеленського, щоб той "ретельніше вивчив обстановку в країні".

"Президент остаточно відірвався від реального життя, мабуть, отримує інформацію з інстаграма або ВКонтакті, або що він там читає. Президенту треба ретельніше вивчати обстановку в країні, хай приїде в Черкаси", - заявив він.

Також мер упевнений, що "Слуга народу" не має жодних шансів на місцевих виборах "після брехні про велюровий карантин".

Варто відзначити, що суд ухвалив остаточне рішення про дострокове скасування карантину в Черкасах.

За рішенням Черкаського окружного адміністративного суду, обмежувальні заходи в місті повинні продовжити діяти, як і на решті території України. Таким чином, суд підтримав Черкаську ОДА в протистоянні з міськвиконкомом, який раніше вирішив достроково послабити карантин.

Нагадаємо, Кернес вирішив запустити метро, наплювавши на Кабмін: «Загрози Зеленського ні чорта не значать».

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