Український олігарх Ігор Коломойський не зможе повернути собі націоналізований ПриватБанк

Президент Володимир Зеленський підписав закон про банківську діяльність, який вже встигли прозвати «антиколомойським». Про це повідомили джерела видання ZN.UA. На даний момент офіційно це не підтвердили, але про підписання документа повинні оголосити в найближчі дні.

Як відомо, цей закон був однією з умов для укладення нової угоди з МВФ і отримання траншу. За цим законом націоналізовані банки не можна повертати колишнім власникам. Це означає, що націоналізований ПриватБанк не зможуть повернути Ігорю Коломойському. Правда, колишні власники можуть домогтися компенсації у держави через суд, якщо буде доведено, що НБУ ухвалив незаконне рішення.

Зазначимо, що спікер парламенту Дмитро Разумков також підписав документ 21 травня. Верховна Рада проголосувала за документ 13 травня. Його підтримали 270 депутатів. До другого читання документа парламентарії зареєстрували 16 тисяч правок. Це робилося для того, щоб затягнути процес розгляду законопроекту. Як відомо, закон не підтримали «Опозиційна платформа – За життя», «Батьківщина» та частина депутатів від «Слуги народу».

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в Раді після прийняття «антиколомойського закону», українці не змовчали: «Чекають у пеклі».

Як повідомляла Politeka, Зеленський пройшов перше випробування на посаді президента: "По-пацанськи".

Також Politeka писала, що Золотарьов вважає, що «антиколомойский" закон говорить про незалежність Зеленського.