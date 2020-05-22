Відносини між двома країнами вже давно дружніми не назвеш

Білоруський президент Олександр Лукашенко вирішив, що прийшла пора створювати свої ракети

Про це він заявив під час відвідування дослідно-випробувальної дільниці науково-виробничого ТОВ «ОКБ ТСП» в Мачулищах, передає Politeka.net з посиланням на сайт президента Білорусі.

Як відомо, Росія відмовилася спільно розробляти ракетне озброєння і надати полігон для випробувань.

Лукашенко на зустрічі з працівниками конструкторського бюро зазначив, що добре було б, якби всі країни взяли і перестали воювати.

Він зазначив, що ракетобудування – це дуже дорого, проте додав, що головне завдання у сфері оборони, якщо що, – «завдати неприйнятний удар противнику».

«І ми це повинні демонструвати зараз, щоб ті, хто, не дай бог, надумає з нами воювати, розуміли, що ми можемо відповісти гідно», – заявив глава Білорусі.

Оскільки, на думку політика, з точки зору озброєнь на сьогодні найкращим варіантом є ракети, розвиток Збройних Сил буде йти саме в цьому напрямку.

За словами Лукашенка, першою Білорусь ні на кого нападати не збирається, оскільки є миролюбною країною. Тому мова про розробку міжконтинентальних балістичних ракет з ядерними боєголовками не йде.

«Ми повинні орієнтуватися на те, що можливо. Тому ми створюємо відповідні ракетні виробництва», – пояснив він.

Зараз білоруські конструктори освоїли складання китайських ракет, а також розробляють власне озброєння, здатне вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Перший дослідний зразок такої ракети повинен бути готовий вже до вересня.

Як майданчик для випробувань ракет Білорусь розглядає зараз полігони в Казахстані, Узбекистані, Китаї та Саудівської Аравії. Росія свої полігони надавати не хоче.

«Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал: якщо наш найближчий союзник мало того, що не погодився з нами ракету зробити, а полігон не надає, – слухайте, це питання», – заявив Лукашенко.

Раніше ми писали про те, що білорусам, які в результаті пандемії залишилися без роботи і засобів до існування, глава держави дав пораду.

«Якщо людина втратила роботу або ж у неї немає роботи. У цей непростий час людина повинна спокійно прожити, влаштувавшись на іншу роботу. Ну, може бути, і не зовсім прийнятну і улюблену нею»- заявив Лукашенко на нараді з членами уряду і своєї адміністрації.

Ми також писали, що Лукашенко заявив, що парад на 9 травня допоміг людям оздоровитися.

«Скажу з приводу параду. Абсолютно був переконаний, що люди знаходяться на повітрі, це не гірше, ніж вони там десь будуть замкненими. Це військові люди були, дуже багато, які перехворіли».

Президент Білорусі зізнався, що побоювався спалаху хвороби через китайський вірус. За його словами, в столиці спостерігається прямо протилежний результат - захворюваність знизилася.

Нагадаємо, похмурий Лукашенко засвітився зі своїм молодим наступником.

Як повідомляла Politeka, ображений Лукашенко розлютився і тут же поплатився за свої слова.

Також Politeka писала, що Лукашенко знайшов собі відразу двох жінок-фавориток, з'явилися фото.