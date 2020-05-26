Екс-нардеп Ірина Фаріон піддала критиці президента України Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, з гнівною канонадою вона виступила в ефірі передачі "Говорить великий Львів" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Під час ефіру показали невеликий фрагмент промови Зеленського, де президент зазначив, що в Україні "не стоїть питання про мову". Фаріон прокоментувала ці слова лідера країни:

"Не варто у людини…. Які ж це треба порушити смисли, не стоїть питання мови… у цьому весь Зеленський" - висловилася вона.

Після цього вона порівняла президента з персонажем європейської літератури крихіткою Цахес.

"Люди змаліли до такої міри, що вибрали на чолі держави блазня. І цей блазень тепер просто сидить і стібається над ним, як крихітка Цахес. Але крихітка Цахес дуже погано закінчила - і ця крихітка Цахес також дуже погано закінчить", - заявила колишній нардеп.

Більш того, на думку Фаріон, Зеленський недостойний носити українську вишиванку.

"Вона одяглася в вишиванку. Воно покрило своє брудне тіло нашим кодом української нації. Його треба в мішок з-під картоплі запхати, а не у вишиванку вбирати" - висловилася Ірина Фаріон.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на честь Дня вишиванки, 21 травня, похвалився "трендовим" мережі та привітав українців.

Гарант поділився свіжим фото в соцмережі Фейсбук, на якому постав разом з першою леді Оленою Зеленської. Глава держави зробив селфі у білій вишиванці з темно-синім орнаментом на грудях. До нього пригорнулася дружина в синій сорочці. Обидва вони мило посміхалися на камеру.

Нагадаємо, професор розклав по поличках, як РФ споконвічно руйнує українську мову.

Як повідомляла Politeka, Фаріон дала своє позначення російськомовним українцям: "Це або раби, або...".

Також Politeka писала, що Фаріон зібралася екстрадувати російськомовних українців з країни.