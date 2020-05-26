Відповідне розпорядження опубліковане на сайті уряду

Кабінет міністрів України звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Виконуючим обов'язки керівника призначено першого заступника Юлію Мороз, передає Politeka.net з посиланням на урядовий портал.

Згідно з розпорядженням, Башлик звільнений з посади голови Госгеокадастра згідно з частиною першою статті 87(1) закону "Про державну службу". Дана стаття дозволяє прем'єр-міністру або профільному міністру подати подання на звільнення протягом чотирьох місяців з моменту призначення.

Зазначимо, Башлик очолював службу з грудня 2019 року.

Раніше ми повідомляли, 28 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який Верховна Рада прийняла 31 березня 2020 року. Мова про обіг сільськогосподарських земель.

«Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто. Україна чекала цей закон з часу здобуття незалежності», - відзначили в прес-службі президента.

Як відомо, документ передбачає запуск ринку землі в Україні та зняття мораторію з продажу земель сільськогосподарського призначення.

Документ набуде чинності 1 липня 2021 року. Згідно з ним, в перші два роки землю зможуть купувати лише громадяни України, буде діяти обмеження – не більше 100 гектарів в одні руки. Наступні два роки землю зможуть купувати українські юридичні особи, буде діяти обмеження - не більше 10 тисяч гектарів в одні руки.

Нагадаємо, що у Раді проговорилися про нову змову Зеленського і Порошенко: "Вова коливався".

Як повідомляла Politeka, українцям виплатять подвійні зарплати, Кабмін прийняв довгоочікуване рішення: кому світить збільшення