Екс-президент України Петра Порошенка виставив у музеї картини з власної колекції, які можуть багато про нього розповісти

Як повідомляє Politeka.net політичний експерт Михайло Павлів на своїй особистій сторінці в Facebook розкрив українцям очі на колекцію Порошенко.

На його думку, вся колекція, яку Порошенко передав у музей говорить про те, що екс-президент абсолютно "російська людина".

"Перелік картин з особистої колекції Порошенко (сьогоднішній тягни-штовхай в музеї Гончара), якщо він дійсно відображає естетичні смаки колишнього президента, говорить про те, що Петро Олексійович в культурному плані абсолютно російська людина", - написав експерт.

Політичний експерт додав, що йдеться про полотна Айвазовського, Сурікова, Рєпіна, Левітана, Коровіна, Бенуа, Конюшини, Глазунова, Верещагіна, які були російськими художниками.

Крім того, Павлів заявив, що побачивши картини Порошенко стає ясним, що його гасла "армія та віра" просто черговий набір нічого незначущих слів.

"А вся ця скотська "армавір", це від того, що він гранично цинічна, і безсовісне тварина. Готовий лізти хоч тушкою, хоч опудалом, хоч без мила, а хоч і йдучи по трупах, але лише б жерти в три горла", - заявив Павлів.

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