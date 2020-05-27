То время, когда в Украине прославляли нацистов, а именно - эпоха ура-патриотического зазеркалья Вятровича, должно уйти навсегда

Вместе с этим временем должен уйти и правовой нигилизм, который ура-патриоты поставили на службу единой цели: расколоть страну. Такое мнение озвучил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя Решение Окружного админсуда Киева о признании символики дивизии СС «Галичина» нацистской.

Нардеп убежден, что решение суда о признании символики дивизии СС «Галичина» нацистской – это не просто торжество здравого смысла, это – победа исторической памяти над ура-патриотической ересью, которую режим Порошенко – Парубия и его приспешники возвели в ранг новой государственной политики.

Медведчук не удивлен тому, что вдохновитель и ярый защитник героизации нацизма, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович так и не явился в суд.

«Моральные уроды, чествовавшие нацистов и коллаборационистов как национальных героев и защитников независимости Украины, сегодня получили достойный ответ. Эпоха ура-патриотического зазеркалья Вятровича, когда в Украине по инициативе Украинского института национальной памяти и при содействии власти прославляли нацистов, называли их именами улицы, на государственном уровне отмечали годовщины со дня их рождения, навязывая обществу лжеценности, должна уйти в небытие. А вместе с ней и правовой нигилизм, который ура-патриоты из команды Порошенко, а теперь уже и Зеленского поставили на службу единой цели: расколоть страну», – убежден политик.

Виктор Медведчук твердо верит, что им это никогда не удастся.

«Потому что украинцев, несмотря на все попытки ура-патриотического отребья из когорты Порошенко – Парубия – Турчинова – Яценюка переписать историю, объединяла, объединяет и всегда будет объединять память о великом подвиге советских солдат, освободивших Украину и Европу от нацизма и фашизма. Как показывают социологические опросы, для 78% украинцев 9 Мая, День Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне – это праздник, который имеет символизм, значимый для них лично», – объяснил свою точку зрения парламентарий.

Также народный депутат напомнил о создании по инициативе ОПЗЖ Общественного движения «Украинский фронт защиты исторической памяти», которое станет ответом здравомыслящего большинства ура-патриотическому радикальному меньшинству, работающему на раскол общества и пропагандирующему идеологию ненависти и агрессии.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет: мы продолжим борьбу за сохранение исторической памяти, за единение Украины. Наша цель – «сшить» страну на основе незыблемых ценностей, исторической правды. Именно так мы сможем ментально вернуть жителей Донбасса, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее в ОПЗЖ заявили, что атака бандитствующих неонацистов на офис крупнейшей оппозиционной партии показала, что власть президента Зеленского и его «слуг» продолжает политику заигрывания с национал-радикалами и идейными наследниками фашизма.