Андрій Пальчевський та Віталій Клички отримали найбільше голосів киян як ймовірні претенденти зайняти крісло мера столиці

Такі дані були оприлюднені за результатами соціологічного дослідження, яке проходило в Києві з 13 по 17 травня 2020 року ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ", передає Politeka.net.

Так, виявилося, що на майбутніх виборах за чинного мера Віталія Кличка повторно готові голосувати 19,1% опитаних (серед тих, хто визначився, 23,9%). Його майже наздогнав журналіст Андрій Пальчевський. Його хочуть бачити столичним градоначальником 18,1% респондентів (серед тих, хто визначився - 22,6%).

Інші можливі кандидати набрали значно менше голосів.

Тим не менш, сформувалася така перша п'ятірка претендентів на пост мера:

1. Віталій Кличко - 19,1%

2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%

3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.

Результати прокоментували експерти. Насамперед вони відзначили, що незважаючи на схожі цифри лідерів опитування, тенденції у них абсолютно різні.

"Показник Віталія Кличка впав аж на 5%. Зате результат Андрія Пальчевського стабільно зростає. Він додав 5% голосів з 13% до 18%. Тобто, зараз можемо констатувати, що він майже зрівнявся з Кличком в такий заочній боротьбі", - зазначив експерт Юрій Лагутов.

Пояснити феномен стрімкого падіння рейтингу Віталія Кличка взявся соціолог Микола Спірідонов.

"Рейтинг Кличка (впав - ред.) - досить прогнозовано. Його рейтинг почав падати, рівень довіри до нього... Кличко під час епідемії вірусу біг попереду паровоза. Він намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів", - заявив експерт.

Також він зазначив, що зниження рейтингу Кличко також може бути спровоковано щоденними "піар"-брифінги мера столиці.

"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив", - заявив Микола Спірідонов.

Крім того, експерти зазначили, що падіння рейтингу «Слуга народу» негативно позначилося на рейтингах потенційних кандидатів від президентської партії. Як можна побачити, нардепи Олександр Ткаченко та Микола Тищенко навіть не потрапили в ТОП-5 можливих лідерів у боротьбі за крісло київського мера.

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