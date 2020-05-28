Стало відомо, як змінилися доходи екс-кварталівця, нардепа від фракції "Слуга народу" Юрія Корявченкова, відомого як "Юзик"

Народний депутат задекларував 627 тис. грн доходу за 2019 рік і $100 тис. готівкою.

Згідно електронної декларації, за рік Корявченков отримав 79 тис. грн зарплати в ТОВ "Квартал 95" і 152 тис. 634 грн зарплати народного депутата. Крім того, його дохід поповнився 25,4 тис. грн "матеріального блага по оплаті витрат на участь у навчанні" від партії "Слуга народу" і 369,85 тис. грн доходу від підприємницької діяльності від ТОВ "Снек продакшн".

Корявченков вказав у декларації, що зберігає $100 тис. готівкою.

Крім столо відомо, що Корявченков вклався у виборчий фонд Володимира Зеленського. У лютому 2019 року він вніс 300 тис. грн.

У квітні 2019 року депутат сплатив 177 тис. 460 грн за туристичну путівку до Туреччини.

З жовтня 2008 року Корявченкову належить квартира в Києві площею 103,4 кв. м, набута за 914 тис. грн. У 2017-му він купив автомобіль Hyundai Accent за 422,3 тис. грн.

У нього є швейцарські наручні годинники Breitling, куплені в 2010 році за 150 тис. грн.

Дружина депутата Тетяна Корявченкова за минулий рік отримала 1 млн 579 тис грн доходу від підприємницької діяльності як ФОП, 26,8 тис. грн страхових виплат від ПАТ "Арсенал страхування", 25,4 тис. грн "матеріального блага по оплаті витрат на участь у навчанні" від партії "Слуга народу", 14 472 тис. грн стипендії в Одеському національному політехнічному університеті. Вона задекларувала 40 тис. євро готівкою. 100 тис. грн у неї розміщено в Приватбанку.

Корявченкова (до заміжжя - Писаревська) спільно зі своїми родичами Володимиром Писаревським та Зоєю Писарівської з 2011 року володіє квартирою в Кривому Розі площею 56,4 кв. м. З квітня 2012 року їй належить дві земельні ділянки площею 1500 і 152 кв. м у Нововоронцовському районі (Херсонська обл.), з березня 2017 року – ділянку площею 1821 кв. м в Бориспільському районі (Київська обл.) і недобудований дачний будинок на цій ділянці площею 260 кв. м. В 2013 році Корявченкова придбала Toyota Land Cruiser Prado за 488 тис. 174 грн.

Відзначимо, доходи Юзика виявилися не найбільшими в «Слузі народу». У цьому плані його «нокаутував» однопартієць чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Будучи ще й заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту він отримав за минулий рік 1 299 710 грн доходу.

Згідно поданої річної декларації, в 2019 році він отримав 148 866 грн зарплати народного депутата і 29 000 грн від партії "Слуга народу", 114 789 грн зарплати і 344 000 грн матеріальної допомоги від державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", де працює спортсменом-інструктором за сумісництвом, 115 226 грн від Національного олімпійського комітету України, 161 827 грн виплат військовослужбовцю від Міністерства оборони України.

Беленюк також отримав у минулому році 143 460 грн від управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА та 18 240 грн від Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності, 60 000 грн стипендії від виконкому Кременчуцької міськради. Крім того, він задекларував 150 000 грн за продаж рухомого майна громадянину України Кирилу Шуклинову і 6840 грн страхових виплат від ПРАТ "Страхова група "ТАС".

Беленюк зберігає готівкою $126 000, €41 000 856 000 грн. У нього розміщено 93 740 грн і 7767 в Приватбанку, 10 861 грн в Ощадбанку.

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