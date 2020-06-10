У середу, 10 червня, співробітники ДБР та Офісу Генерального прокурора вручили екс-президенту Петру Порошенку підозру

Як повідомляють популярні українські телеграм-канали, за непідтвердженою інформацією, це стало повною несподіванкою і ударом для політика. Звичайно, спроби вручити йому підозру робилися й раніше, проте безуспішно.

Підозра пов'язана зі справою про незаконне призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. У прес-службі ДБР відзначають, що Порошенко прийшов на допит, потім спробував покинути приміщення і, в підсумку, отримав підозру.

За даними слідства, народний депутат підозрюється в тому, що, перебуваючи на посаді голови держави, у 2018 році "шляхом явно злочинного наказу схилив військову посадову особу - Голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України) ".

Згідно санкції статті 426-1 КК України, Порошенкові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Також повідомляється, що зараз вирішується питання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Ситуацію активно обговорюють в мережі, роблячи припущення, який переполох відбувається зараз в штабі колишнього президента.

"Зараз в штабі ЄС-БПП терміновий збір буде. Будуть переходити до другого етапу піар кампанії, - пише Телеграм-канал "Легітимний". - Наше джерело пояснює, що інформацію про вручення підозри зберігали в секреті, тому що у всіх силових органах безліч «зливних» людей, які не відносяться до фанатів Петра Олексійовича, але які просто заробляють гроші за злив інформації в його штаб. Тому для Петра Олексійовича вручення цієї підозри було несподіваним і перемішало всі карти в його "грі".

Також з'явилася інформація, що Порошенко, нібито готується виїхати з України найближчим часом. Про це повідомляє Телеграм-канал "Жінка з косою".

"Поїде в Європу "скаржитися" на політичні переслідування. Колеги з Легітимного вірно вказують, що зараз в штабі ЄС-БПП буде нарада і будуть міняти стратегію. Ще в ЄС-БПП йде "тиха гризня" серед "топів" за право стати головним куратором у партії, у разі якщо Петро Олексійович все-таки поїде "лікуваться".

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