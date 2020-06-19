Президент Білорусі зробив заяву про Володимира Путіна після масових протестів у Білорусі

Як повідомляє Politeka.net він висловився оботношениях з російським колегою на зустрічі з главою МЗС РФ Сергію Лавровим, передає "Белта".

В той же день, 19 червня, Олександр Лукашенко поговорив з Володимиром Путіним по телефону. Він заявив Лаврову, що у президентів є проблеми, хоча відносини досить відкриті:

"Я тільки що з ним розмовляв. Так що я вам передаю привіт від начальника. У нас справді відбулася такий відкритий, добрий розмова. Хоча багато хто тут думають, що у нас щось іскрить. Нічого у нас не іскрить! Є проблеми завжди".

Президент Білорусі запевнив, що їх з Володимиром Путіним посварити не вийде. За словами Олександра Лукашенка, вони з лідером країни-агресора продовжать мирно спілкуватися.

"Якщо хтось розраховує зіштовхнути нас лобами і погіршити наші стосунки, це не вийде. Я з ним абсолютно згоден. Якщо хтось на це розраховує, цього не буде точно", - підкреслив глава держави.

Раніше люди влаштували в центрі Мінська протест проти затримання головного опонента Лукашенка - Віктора Бабарико, проти якого порушили цілих п'ять кримінальних справ. Активісти вважають, що таким чином президент намагається залишитись у своєму кріслі ще на один термін. "Пікет солідарності" вишикувався на три кілометри і тривав рекордні для країни сім годин.

Під час наради Олександр Лукашенко заявив, що "майдан" опозиціонерів влаштували за підтримки з-за кордону. Він також назвав мета організаторів:

"Нам все-таки вдалося зробити деякі кроки на випередження і зірвати масштабний план дестабілізації Білорусі і приводу країни до якогось майдану. Така була мета".

Нагадаємо, у Лукашенка здали нерви перед виборами після скандальної заяви про Майдані: розігнав весь уряд.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко різко висловився про Майданах і згадав Зеленського.

Також Politeka писала, що Лукашенко публічно осоромився принизливим заявою про жінок.