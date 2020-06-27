В сьогоднішній ситуації українському уряду як ніколи потрібні професіонали

Про це в ефірі телеканалу «112» розповів український громадський діяч Андрій Пальчевський.

«У нас не повинно бути у владі більше спортсменів, співаків, комедіантів. Вони можуть бути десь. Припустимо, може бути футболіст у складі великої команди, але не на головних ролях», - підкреслив експерт.

Пальчевський підкреслив, що зараз Україні потрібні досвідчені керівники і фахівці, які могли б взяти на себе тягар підготовки рішення для першої особи країни.

Громадський діяч нагадав, що попередня влада буквально довела Україну «до ручки».

«Україна вже не могла більше терпіти! Ми вже забули, що ми в 3 рази бідніше стали за Порошенка, чи ні? Або 4? А теж обіцяв покращення, теж обіцяв паради, теж обіцяв вступ до НАТО, або ще куди…», - нагадав Пальчевський.

Він також відповів на коментар про те, що в часи уряду Порошенка його команда значно розбагатіла.

«Конфуцій говорив: «Коли всі навкруги багатшають і багатшим стаєш ти, цим треба пишатися. Коли всі навкруги бідніють, а ти багатшаєш, цього треба соромитися». А вони ж не соромляться навіть! Ось у чому весь жах», - обурився громадський діяч.