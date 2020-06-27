В сьогоднішній ситуації українському уряду як ніколи потрібні професіонали
Про це в ефірі телеканалу «112» розповів український громадський діяч Андрій Пальчевський.
«У нас не повинно бути у владі більше спортсменів, співаків, комедіантів. Вони можуть бути десь. Припустимо, може бути футболіст у складі великої команди, але не на головних ролях», - підкреслив експерт.
Пальчевський підкреслив, що зараз Україні потрібні досвідчені керівники і фахівці, які могли б взяти на себе тягар підготовки рішення для першої особи країни.
Громадський діяч нагадав, що попередня влада буквально довела Україну «до ручки».
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«Україна вже не могла більше терпіти! Ми вже забули, що ми в 3 рази бідніше стали за Порошенка, чи ні? Або 4? А теж обіцяв покращення, теж обіцяв паради, теж обіцяв вступ до НАТО, або ще куди…», - нагадав Пальчевський.
Він також відповів на коментар про те, що в часи уряду Порошенка його команда значно розбагатіла.
«Конфуцій говорив: «Коли всі навкруги багатшають і багатшим стаєш ти, цим треба пишатися. Коли всі навкруги бідніють, а ти багатшаєш, цього треба соромитися». А вони ж не соромляться навіть! Ось у чому весь жах», - обурився громадський діяч.
Нагадаємо, Пальчевський озвучив безпрограшну пропозицію: "Заборонити придуркуватим мерам використовувати бюджети для своїх цілей перед виборами".
Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський викрив махінації Моз і попередив про гірше.
Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський яскраво відшив "Слуг народу" з їх пропозиціями: "Я на це ніколи не пішов".