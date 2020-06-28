Про це пише Микола Томенко на своїй сторінці у мережі Facebook
Далі наводимо слова автора без коментарів, передає Znaj.ua.
Так сталося, що Конституція як основний закон України, яку всі знають, шанують і виконують, повною мірою діє лише на своє свято
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- це і критика команди Кучми, як вони назвали - «нічної Конституції», на наступний день після її ухвалення;
- це й постійне прагнення всіх президентів свої прорахунки списати на неправильну Конституції і розпочати боротьбу за її переписування у своїх інтересах;
- це й неналежна просвітницька робота освітян та науковців щодо значення і ролі Конституції…
Все це разом призвело до того, що маємо Конституцію більше для свята і світу, аніж для виконання владою і життя суспільством.
Бо й влада нинішня і не знає І не виконує Основного Закону, а громада можливо й знає, але не шанує, бо не вірить в її дієвість!
Наведу приклади такого сумного стану речей з огляду на діяльність нової влади.
Отож: ідеологи ЗЕ-команди розпочинають свою парламентську роботу із заяви про потребу …465 змін до Конституції( Конституція містить 161 статтю). Потім майже одночасно вносять 7, КС підтримав - 2. За це рік одна зміна про депутатську недоторканність набула чинності.
Окрім, задуму тотального латання й перегляду Конституції, який я вважаю шкідливим, маємо іншу біду - це хаотичне ухвалення Законів без суспільства. Законопроекти пишуть лобістські структури на замовлення або міжнародних структур або бізнесу, а депутати легалізують їх та голосують не читаючи!
Значна кількість даних законопроектів прямо суперечить Конституції або ставить під сумнів виконання її статей.
З останнього:
Як треба правильно діяти нині!
1. Забезпечити знання Конституції України.
Переконаний, що всі державні службовці, а у перспективі й всі громадяни мають пройти курси вивчення, бодай, основ Конституції. Це треба починати зі шкіл і завершувати обов‘язковістю тестування для державних службовців!
3. Забезпечити відповідальність за невиконання норм Конституції.
Це і порядки набуття чинності рішень КС та референдумів й чітка процедура підписання та оприлюднення Законів і визначена відповідальність за їх порушення.
Без цього ми не отримаємо Конституцію, яку всі знають, шанують і виконують!
З святом Конституції, Україно