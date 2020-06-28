Про це пише Микола Томенко на своїй сторінці у мережі Facebook

Далі наводимо слова автора без коментарів, передає Znaj.ua.

Так сталося, що Конституція як основний закон України, яку всі знають, шанують і виконують, повною мірою діє лише на своє свято

І причин цьому багато:

- це і критика команди Кучми, як вони назвали - «нічної Конституції», на наступний день після її ухвалення;

- це й постійне прагнення всіх президентів свої прорахунки списати на неправильну Конституції і розпочати боротьбу за її переписування у своїх інтересах;

- це й неналежна просвітницька робота освітян та науковців щодо значення і ролі Конституції…

Все це разом призвело до того, що маємо Конституцію більше для свята і світу, аніж для виконання владою і життя суспільством.

Бо й влада нинішня і не знає І не виконує Основного Закону, а громада можливо й знає, але не шанує, бо не вірить в її дієвість!

Наведу приклади такого сумного стану речей з огляду на діяльність нової влади.

Отож: ідеологи ЗЕ-команди розпочинають свою парламентську роботу із заяви про потребу …465 змін до Конституції( Конституція містить 161 статтю). Потім майже одночасно вносять 7, КС підтримав - 2. За це рік одна зміна про депутатську недоторканність набула чинності.

Слава богу, що всією громадою зупинили цю бредову ідея конституційного турбоспаму!

Окрім, задуму тотального латання й перегляду Конституції, який я вважаю шкідливим, маємо іншу біду - це хаотичне ухвалення Законів без суспільства. Законопроекти пишуть лобістські структури на замовлення або міжнародних структур або бізнесу, а депутати легалізують їх та голосують не читаючи!

Значна кількість даних законопроектів прямо суперечить Конституції або ставить під сумнів виконання її статей.

З останнього:

у відповідності з новою редакцією Закону про повну загальну середню освіту від 16 січня 2020 року стаття 9 передбачає зарахування до закладів освіти для здобуття базової середньої освіти (5-9 класи) та профільної середньої освіти (10-12 класи) на конкурсних засадах. Натомість, стаття 53 Конституції визначає повну середню загальну освіту як доступну і безоплатну, а конкурсні засади передбачено лише для вищої освіти!

Як треба правильно діяти нині!

1. Забезпечити знання Конституції України.

Переконаний, що всі державні службовці, а у перспективі й всі громадяни мають пройти курси вивчення, бодай, основ Конституції. Це треба починати зі шкіл і завершувати обов‘язковістю тестування для державних службовців!

2. Закінчити інституційне творення Конституційних засад держави. Досі ВР не ухвалила низку Законів, які забезпечують ефективне виконання Конституції. Це - закони про всеукраїнський та місцеві референдуми, про діяльність офісу і консультативно-дорадчих органів Президента, про парламентську коаліцію та опозицію…

3. Забезпечити відповідальність за невиконання норм Конституції.

Це і порядки набуття чинності рішень КС та референдумів й чітка процедура підписання та оприлюднення Законів і визначена відповідальність за їх порушення.

Без цього ми не отримаємо Конституцію, яку всі знають, шанують і виконують!

З святом Конституції, Україно