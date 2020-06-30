Стало відомо, як влада намагається впровадити цензуру в українські ЗМІ

Як передає Politeka.net, про це у своєму Facebook написав політолог і журналіст Юрій Романенко.

Мова йде про скандальний законопроект №2693 "Про медіа", проти якого вже повстали журналісти.

Романенко впевнений, що скандальним законопроектом Володимир Зеленський вирішив перетворити Україну на Росію.

"Що вони придумали для сайтів. Нова реєстрація у Нацраді з наданням фінансових документів (ага, ми цього чекали все життя). Перевірки і підпорядкованість Нацраді (звичайно, як ми могли обійтися без цього, адже без тупорилого чиновника ніяк). Штрафи за будь-яке порушення інформаційного, рекламного, виборчого законодавства (само собою, суть тупорилої держави - обмежувати і карати).

Можливість скасування реєстрації газети за порушення або недопуск до Нацради перевірці (я ж кажу, карати). Можливість перевірки Нацрадою і всіма силовими, фіскальними органами діяльності всієї редакції, в тому числі і фінансової (традиційно, щоб всі закрили пащу і не гавкали, поки тварі пиляють все на своєму шляху)", - розкрив Романенко нюанси нового законопроекту.

У разі, якщо Рада ухвалить цей документ, вищезазначені нововведення зачеплять не лише журналістів, але і простих блогерів.

"Все вищевказане торкнеться також блогерів, ютуберів і всіх, хто думає, що вологі фантазії цієї держави їх не торкнуться. Вони вирішили створити конторку, яка буде все регулювати і нікому крім них не підкоряться", - додав політолог.

"Збіговисько Третьякових", "Розстріли, розстріли і ще раз розстріли. Ці комсомольці що не роблять, а виходить совок", "Укркомнадзор прям...", "Кожен будує свою піраміду, всі хочуть отримувати ресурс від рабів", "Ідея правильна. Але, як завжди, по-тупому. Краще Федоровича ніхто нічого не придумав - стаття про наклеп", - відреагували українці в коментарях.

Юрій Романенко в своєму Telegram-каналі також опублікував колективне звернення журналістських, медійних громадських організацій, а також блогерів до президента та Верховної Ради, в якому розкритикували скаднальный закон "Про медіа".

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