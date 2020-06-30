Дружина українського президента Володимира Зеленського, Олена, продовжує лікування в лікарні

Як відомо, перша леді не так давно заразилася китайським вірусом, пише Politeka.net. Зараз Олена Зеленська знаходиться в стаціонарному відділенні київської лікарні. Дружина президента лікується від вірусу і викликаної ним двосторонньої полісегментарної пневмонії.

В Офісі президента України повідомили, що перша леді почуває себе краще і потроху одужує. Зараз триває антибактеріальна терапія.

Наголошується, що Зеленська знаходиться в ізоляції під наглядом лікарів.

Нагадаємо, про те, що Олена Зеленська заразилася, стало відомо 12 червня, а через чотири дні її госпіталізували.

Тоді прес-секретар президента Юлія Мендель повідомляла, що Володимир Зеленський повинен повернутися до роботи 26 червня, коли закінчиться двотижневий термін особливого режиму роботи, але президент вийшов в люди раніше.

24 червня глава держави виходив з Офісу і зустрічався з мітингувальниками-шахтарями, а 25 - вирушив з терміновим візитом у затоплену Івано-Франківську область.

Раніше ми писали, що Зеленський вважає - його дружина часто стає жертвою безпідставної критики. Зокрема він згадав ситуацію з лікарем, який вимагав у Олени Зеленської 300% надбавку до зарплати, після того як отримав від неї листа.

"Цю надбавку можуть отримувати тільки лікарі, які боролися з вірусом, які ризикували своїм життям ", - пояснив Зеленський.

Варто відзначити, що зазначений лікар працює в Нововолинській центральній міській лікарні у Волинській області. За його словами, він жив на роботі.

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