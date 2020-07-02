Це може захистити президента Володимира Зеленського та його команду

В офісі президента України вирішили заборонити публікацію таємних записів розмов чиновників

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Washington Post , яке вийшло 30 червня,

Матеріал видання, зокрема, був присвячений публікації розмов, які в 2016 році нібито вели тодішній президент України Петро Порошенко і тодішній віце-президент США Джо Байден.

В контексті цього Єрмак заявив, що необхідно змінити законодавство, щоб покласти кінець "зловмисної практиці".

Він підкреслив, що команда президента розглядає подібні публікації як пряме порушення національної безпеки України. За словами Єрмака, коли хтось записує главу держави - це ненормально, "і не важливо, чи це незаконним діянням громадянина України з-за якихось внутрішніх мотивів, або за цим стоять якісь іноземні спецслужби", продовжив керівник Офісу президента.

The Washington Post зазначила, що поява закону може заспокоїти іноземних дипломатів, "стурбованих тим, що в Україні важко підтримувати конфіденційність розмов на високому рівні". Крім того, на думку журналістів видання, це могло б захистити президента Володимира Зеленського та його команду від руйнівних витоків" або дезінформації.

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