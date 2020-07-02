"Слуга народу" Орест Саламаха проігнорував розгляд важливого закону і влаштував собі "тиху годину" прямо в Раді
Про це пише видання Zaxid.net.
Інцидент стався сьогодні, 2 червня, під час обговорення законопроекту про легалізацію азартних ігор в Україні.
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Коли в залі Парламенту почалося розгляд у другому читанні проекту закону №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", то народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха покинув своє місце і пересів у крісло за колонами в сесійній залі.
Як стверджують журналісти, парламентарій влаштував собі "лігво" прямо в залі Парламенту, де проспав не менше години.
Після "тихої години" Орест Саламаха повернувся на своє робоче місце.
Додамо, що 29-річний Орест Саламаха пройшов у Верховну Раду від партії "Слуга народу" на мажоритарному окрузі №121 (Борислав, Дрогобич, Трускавець і Дрогобицький район).
Раніше ми розповідали, що Володимир Зеленський думає про розпуск Ради. За словами експерта Олександра Кочеткова, причиною можливого перезавантаження парламенту стане "фінансово-економічна біда, яка вже визріває на наших очах".
"Чисто по-людськи Зеленському хочеться на когось відірватися, показати, так би мовити, крутизну і характер. Скептики заперечують, що в разі дострокових парламентських виборів президент втратить своє унікальне монобольшінство", - стверджує Кочетков.
Експерт не сумнівається, що Володимир Зеленський вже втратив контроль над монобольшинством в Раді і всі голосують так, "як вказують їм їх реальні господарі".
Нагадаємо, Офіс Зеленського залякав українців новими жорсткими заходами по карантину і штрафами.
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