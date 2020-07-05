Президент України Володимир Зеленський проігнорував запитання від журналістів та порушив карантин

Зокрема, він пішов від питання про порушення карантину в Одесі, що може загрожувати погіршенням епідеміологічної ситуації з китайським вірусом.

Відповідне відео з'явилося на Telegram-канал PavlovskyNews (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Зеленський тільки що покинув готель "Немо" на одеському узбережжі… З самого ранку у дворі готелі було жваво. Охоронці з УГО фотографували нашого журналіста… У підсумку Володимир Зеленський вийшов з готелю в 9 ранку, швидко сів у "Мерседес" і поїхав на Морвокзал", - сказано в повідомленні під відео.

На кадрах видно, що на питання журналіста, чи він відчуває свою провину в тому, що українці тотально ігнорують карантин, Зеленський не відповів. Як відомо, обмеження порушував і сам президент, не одягнувши маску. Слідом за автомобілем Зеленського попрямував кортеж з 6-ти чорних бусів.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський розкритикував влади Одеської області, які не справляються зі своїми обов'язками, він обурився тим, що досі не прибрали затонулий танкер "Делфі".

"Я вам кажу свою особисту думку. З листопада танкер не прибирають - це ганьба для країни і для Одеси, зокрема. У нас зараз є остання дата, тому я вас дуже прошу до 20 числа приберіть це судно", – розпорядився президент.

Нагадаємо, що Зеленський після скандалу з Порошенком вразив українців заявою: «У нас на носі…».

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