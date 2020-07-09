Ніби інших справ немає

Президент України Володимир Зеленський влаштував собі екскурсію і виконав мрію в Луцьку

Як повідомляє Politeka.net, він поділився своїми емоціями на сторінці в Facebook.

Глава держави опублікував фотографію на тлі однієї з головних пам'ятки міста - вона зображена на одній з гривневих купюр. На знімку Володимир Зеленський посміхається і тримає в руках гроші, про які написав у пості:

"Схоже? Позаду мене - в'їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії і волинських легенд".

Користувачі соціальних мереж прокоментували пост Володимира Зеленського. Багато відзначили, що у президента є більш важливі справи, ніж прогулянки по історичних місцях:

"Нормальний хід. Головне не перетворити цю купюру в марну папірець, тим самим принизити український народ і його працю. Всі ваші попередники успішно це робили"; "Володимир Олександрович! Але як Ви все встигаєте, вчора в Чернівцях, сьогодні вже в Луцьку?"; "Яке щастя, що мрії Презедента збуваються"; "Це дуууже, ну просто дуууже важливе заняття для президента!"; "І ми, ваші виборці мріємо про гідне життя і хоч кудись поїхати. Не повірите"; "Цікаво, а працювати коли він вже буде? Все відпочиває, по пам'ятках катається".

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