Прес-секретар президента України Юлія Мендель висловилася про "фейкотворців" після чуток про її вагітності

Як повідомляє Politeka.net, чиновниця разметила відеозвернення до українців на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Кожен Фейк має своє ім'я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам'ятайте: Ви - те, що ви споживаєте. Особливо, коли мова йде про інформацію. Поважайте інших і головне - поважайте себе", - доволі сердито заявила Юлія Мендель.

Користувачі соцмережі відреагували на слова прес-секретаря в коментарях. Багато зв'язали висловлювання Мендель з чутками про її вагітність від Володимира Зеленського:

"Шкода, що в Україні немає покарання для тих, хто створює фейк"; "Треба нарешті ввести відповідальність за журналістські наклеп, фейки. Яким чином не реагувати на всю цю маячню, невідомо. Юля, адекватним людям було смішно таке читати, ну а неадеквати всьому радіють, така їхня убога доля"; "Потрібно ввести штрафи за фейкову інформацію"; "Правда, вже задовбали різні фейки".

Раніше засновник партії «5.10» Геннадій Балашов в ефірі "4 каналу" висловив припущення, що Юлія Мендель завагітніла від Володимира Зеленського. За словами політика, на це вказує дивні дії глави держави і розмови в уряді.

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