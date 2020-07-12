Хотіли б собі такий автомобіль?

Автомобіль, на якому нібито їздив персонаж Володимира Зеленського, Василь Голобородько виставлений на продаж

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Telegram-каналі Klymenko Time.

Згідно з оголошенням, ціна ексклюзивного авто складає всього $10 990.

"Відразу видно, що власник не в темі. Купити його може захотіти відразу кілька десятків опозиційних політиків, особливо перед місцевими виборами. Цінник спокійно можна піднімати в кілька разів", - йдеться в повідомленні.

Виглядає пікап дуже пристойно, і може похвалитися шкіряним салоном і новою гумою. Але ось пробіг у нього значний – 320 тисяч кілометрів. У Chevrolet Silverado також встановлена хороша акустика Pionner з сабвуфером, кондиціонер, система мультимедіа з камерою заднього виду, автозапуск авто, датчик світла, ксенон.

Раніше ми повідомляли, що кадри кортежу президента України Володимира Зеленського в Одесі викликали великий резонанс в соцмережах

Як звернули увагу місцеві жителі, у супроводі президента було близько десятка автомобілів, включаючи поліцейський.

Варто відзначити, що під час передвиборчої компанії глава держави обіцяв позбутися від кортежів та не перекривати дороги для їхнього руху. Як видно на ролику, проїжджу частину спеціально для президента дійсно ніхто не перекриває, крім того, машини зупиняються на світлофорах.

Нагадаємо, що Зеленський після скандалу з Порошенком вразив українців заявою: «У нас на носі…».

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