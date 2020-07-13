Український політик, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко розповів, як в наш час продовжують знищувати Україну за допомогою адміністративного поділу



Про це пише Знай.юа з посиланням на його сторінку в Фейсбук. Далі наводимо його текст без змін.

У свій час всілякі Кагановичі знищували УКРАЇНУ переселенням українців у міста, виселенням у Сибір та розстрілами й голодоморами. Згодом, коли спротив українців так званій колективізації вдалося зупинити, почалася русифікація та більшовизація. Одним із елементів підкорення українців став новий адміністративний поділ, коли районні центри створювали за принципом важливості партійних осередків, а не історичного значення міст та містечок. Так з плином часу значна кількість козацьких полкових міст стали селами із забутою героїчною історією державотворення, а нові районні центри прославлялися вже історією радянської комуністичної доби.

От і нині правнуки Кагановича, щоправда вже за міжнародно-грантові мільйони, активно попрацювали над новим районуванням України. Тому на Київщині княже місто Переяслав, яке боролось із Черніговим за статус другого міста всієї України-Руси, а згодом стало історико-культурним та освітнім центром Київщини, хочуть перетворити на селище без статусу району.

Україна загалом і Черкащина, зокрема, можуть втратити свою духовну столицю - Канів, якого теж не має серед нових райцентрів.

І таких прикладів знищення української історії по всій країні -десятки…

Зате, місцеві олігархи та чиновництво покроїли Україну під свої бізнес-інтереси та політико-виборчі плани. Угорщина в свою чергу відстояла Берегівський район, а Болгарія - Болградський!

А історія України нинішнім можновладцям навіщо:

у них головний принцип - економія бюджету.

А десятки тисяч освітян, лікарів, бібліотекарів, економістів, архівістів…,яких буде скорочено, їм не потрібні - нехай перебираються у міста або у Європу на заробітки!

П.С. Пропоную також порівняти чисельність населения нових районів, де можна знайти рекламовані за так званим європейським принципом райони з чисельністю біля 150 тисячі й водночас по 500 і 600 тисяч?!

Саме тому, спочатку планувалося об‘єднувати по 2-3 райони під цю чисельність, а нині з 490 стало 129! Окрім того, більше 100 міст обласного значення втрачають свій статус!