При тій якості виборця, який зараз є в Україні, країні ніколи не отримати сильного лидера, який об'єктивно необхідний державі

Таку думку на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук висловив відомий політичний аналітик Олександр Кочетков, передає Politeka.net.

За його словами, він цілком міг уявити на чолі держави актора, тим більше, що в літературі є подібні сюжети. Однак є одне але:

«У мене досі не вкладається в голові, що незіпсована людина не з політики, обрана за шаленої підтримки суспільства, здатна фактично відмовитися від передвиборчих обіцянок і почати вбудовуватися в олігархічну систему влади, проти якої прийшла боротися. При цьому принципово важливо! — він знову-таки зберігає значний рівень підтримки громадян, які не бажають бачити очевидного. Це до чого? До того, при наявній якості виборців в Україні НІКОЛИ не буде обраний той лідер, який країні об'єктивно необхідний.», – підкреслює Кочетков.

Відсутність критичного мислення у більшості виборців призводить до того, що всі спроби змінити владу або влаштувати революцію в підсумку закінчуються провалом.

«Українці здатні на самопожертву, дивовижну самоорганізацію, рішуче протистояння владі, яка перейшла межу, що продемонстрували наші майдани. Але вони не винесли нагору людей, які не тільки бажають, а й ЗДАТНІ перетворити Україну в Республіку загальної справи. Добровольці і волонтери, які врятували країну від «руського миру», зазирнули в обличчя смерті, так і не стали моральним стрижнем нації, що спрямовує суспільство до зміни добиваючої нас корупційно-олігархічної моделі влади. Саме тому цивілізована диктатура залишається черговою фантастикою, наче нашестя марсіан», – пояснює політолог.

На думку Кочеткова, Україну здатні врятувати ідеї, які володіють мільйонами громадян, які вони отримують в обхід офіційної олігархічно-владної пропаганди, за які люди здатні вийти на вулиці, щоб безкомпромісно відстоювати їх.

«Так, шлях складний і довгий. Але всі інші вже продемонстрували свою неефективність», – резюмував він.

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