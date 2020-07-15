Після резонансної трагедії, в результаті якої загинули двоє дорослих і двоє дітей, в МВС заявили про посилення покарань

Мова про порушення правил дорожнього руху. Народні депутати підтримали в першому читанні законопроект 2695 про посилення відповідальності за окремі порушення правил дорожнього руху. Зокрема, за повторне вбивство на дорозі збираються посилити покарання аж до довічного ув'язнення.

Ситуацію прокоментував у себе на Фейсбук-сторінці заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"За випадок, коли особа, раніше судима за вбивство на дорозі, другий раз в стані алкогольного сп'яніння вб'є двох і більше людей, як у випадку з трагедією, де загинули батьки і двоє дітей, то президент взагалі пропонує ввести вищу міру покарання - довічне ув'язнення. І я його в цьому повністю підтримую", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, 12 липня авто Mercedes-Benz спочатку зіткнулося з автомобілем, який рухався у попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автомобіль Hyundai, в якому їхала сім'я – батьки і троє дітей. Обидва дорослих, а також їх 8-річна донька загинули на місці. Ще одна дитина 10 років померла у лікарні. За життя 12-річного хлопчика борються медики.

В інтерв'ю "УНН" чиновник назвав винуватця аварії "покидьком", пояснюючи причини, чому підтримує посилення покарання:



"На сьогодні покидьок, який убив сім'ю з чотирьох осіб, може отримати максимальний строк покарання 10 років. Крім того, за чинним Кримінальним кодексом, він може вийти вже через півстроку, якщо буде вести себе добре у в'язниці. Таким чином, людина, якій зараз 39 років, яка вже має судимість за вбивство однієї людини, та яка вбила ще чотирьох чоловік, у 44 роки буде знову гуляти на вулиці і може знову сісти за кермо у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і вбити іншу сім'ю".

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