Глава Міноборони Естонії Юрі Луйк заявив, що РФ несе загрозу для його країни, тому від неї захиститися

Також чиновник звертаючись до новобранців, зазначив, що вони повинні готуватися до протистояння.

Текст заяви міністра розміщено на офіційному сайті оборонного відомства.

«Естонія потребує навченої армії, здатної гарантувати захист нашої країни. І кожен навчений солдат в Естонії є ще одним солдатом, з яким нашому ворогові доведеться рахуватися», - пояснив Луйк.

Як приклад він навів агресію Росії в Україні:

«Ми не повинні дивитися далеко від дому, щоб побачити перебування сусіда на сході в стані військового конфлікту з сусідньою країною в Східній Україні. Це ж стосується окупації сусідньої держави Грузії, Криму», – йдеться у заяві.

«Поза сумнівом, порівняно з східним сусідом ми менші, проте наявні у нас сили достатні для того, щоб у ворога не було бажання сунути свій ніс сюди», - сказав Луйк.

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На питання про кредит довіри, який був виданий Зеленському, представник Кремля відповів, що "це не кредитно-фінансовий механізм".

"Мова йде про долі кількох мільйонів людей, які живуть на південно-сході України. І президент Зеленський під час передвиборної кампанії обіцяв вирішити цю проблему", – підкреслив Пєсков.

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