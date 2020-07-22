Володимир Путін вручив Україні запрошення на страту", як це зробив Сталін 81 рік тому

Про це у своєму блозі для Обозревателя пише журналіст Андрій Піонтковський, повідомляє Politeka.

"Путін вручив Україні таке ж запрошення на страту, як і Сталін чотирьох балтійським державам 81 рік тому: инкорпорируйтесь, панове, инкорпорируйтесь на договірній основі за добровільною згодою, а інакше вам буде набагато гірше. Три країни тоді вимушено підкорилися катові і на півстоліття припинили своє державне існування", – нагадав уроки історії публіцист.

Піонтковський зазначає, що Україна на світовій шахівниці має на сьогоднішній день більш сприятливу позицію для опору російської агресії, ніж Фінляндія в 1939 році проти СРСР.

"І за своїм оборонним потенціалом і за рівнем міжнародної підтримки. Тим не менш, агент Кремля "Козир", що володіє загадковим необмеженим впливом на українського президента, з 12 липня 2019 року (перший підписаний ним з Сурковим протокол) до 15 березня 2020 року (угода з новим куратором Козаком) послідовно крок за кроком проводив капітулянтський курс легалізації в правовому і політичному полі України російського військово-терористичного плацдарму ОРДЛО і фактичного приєднання України до ОРДЛО", – продовжив Андрій Піонтковський.

Журналіст акцентував увагу на тому, що "Козир" від імені української держави раз у раз брав зобов'язання виконувати різні російські "хотілки", видаючи їх за пункти мінських угод.

"У той саме час, коли світова спільнота засуджувало саме РФ і вводило проти неї санкції за невиконання базових першочергових вимог мінських угод – припинення вогню і виведення своїх військовослужбовців, "добровольців" і важких озброєнь з території України", – пише експерт.

Проте, зазначає Андрій Піонтковський, план Козака-Козиря щодо створення Консультативної ради ОРДЛО-Україна (15 березня) став червоною рискою для українського громадянського суспільства.

"Прокинувся, нарешті, після річної дурману, і він був зірваний. Сповзання України до добровільного приєднання до ОРДЛО було призупинено, що викликало шалену реакцію в Кремлі. Концентрованим політичним виразом накопичилася кремлівської люті з'явився хамський ультиматум Козака від 9 липня. Дні після 9 липня 2020 року стали вирішальними для долі української державності. В України немає свого барона Маннергейма. Але, виявилося, що український політичний клас здатний в критичний момент висунути з свого середовища колективного Маннергейма", – переконаний Піонтковський.

Автор звертає увагу на те, що секретар РНБО Олексій Данилов, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков і глава МЗС Дмитро Кулеба в дуже схожій стилістиці оперативно відреагували на ультиматум Кремля.

Журналіст наводить витяг з одного з цих гідних відповідей "українського колективного Маннергейма": "Якщо Росію не влаштовує стан якогось українського закону або законопроекту, то це проблема Росії, а не України. Ми – незалежна держава і будемо приймати ті закони, які вважаємо потрібними. Жодна країна не буде нам вказувати, яким повинен бути наш закон. У нас не бюро задоволення "хотілок" інших країн. Ми дуже розраховуємо на те, що Росія займе конструктивну відповідальну позицію з мінським домовленостям, і почне з першого і найважливішого правила, закріпленого в них – це повне і всеосяжне припинення вогню. Точка"

У зв'язку з цим відповіддю, Андрій Пиотковский задається питанням: чи готовий президент Володимир Зеленський приєднатися до цієї декларації.

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