Російський політик Леонід Гозман заявив, що зовнішня політика РФ - це "політика раннього феодалізму"

Про це він заявив в 2019 році в інтерв'ю Обозревателю.

"Велич, повага, визнання, щоб всі розуміли, що ти головний, і так далі. Це – політика раннього феодалізму, коли король міг розпочати війну, тому що інший король на спільному бенкеті виділив йому неправильне місце", – заявив Гозман.

Також Леонід Гозман порівняв цілі, переслідувані нинішньою російською владою і владою царської Росії.

"Імперія захоплювала якусь територію, якось домовлялася з місцевими елітами. Логіка була подвійна: був момент престижу – "наш щит на воротах Царгорода". Але був і прагматичний момент. Ми беремо якісь території, з яких можна щось викачувати, території, на яких зручно будувати оборону або прориватися далі і так далі. У кінцевому рахунку було уявлення про те, що це робиться в інтересах імперії", – пояснив політичні цілі царизму політичний діяч.

Раніше ми писали, що російська письменниця Людмила Улицька висловилася про президента РФ Володимира Путіна.

На її думку, російському президенту Володимиру Путіну доведеться відповідати за багато, бо просто так піти зі своєї посади він не зможе.

Відповідаючи на запитання ведучої, хто для неї Путін – вождь, тиран або правитель, Улицька сказала:

"Ви знаєте, я думаю, що сьогодні найбільше він трагічна фігура. Тому що це людина, у якого немає зворотного шляху. Він не може нікуди піти. У кожного з нас є певна свобода дії. Я можу працювати, не можу працювати.

Ви теж, якщо вам захочеться, підете з роботи і підете в'язати панчохи. Це людина, яка піти не може. Він не може піти, тому що його розірвуть на частини його друзі сьогоднішні, тому що, взагалі-то кажучи, є і Гаазький трибунал, і там нароблено багато чого такого, за що можна відповідати".

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