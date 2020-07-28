Другий президент України Леонід Кучма вирішив вийти із Тристоронньої контактної групи по Донбасу через той "треш", що зараз відбувається у владі

Як передає Politeka , таку думку висловив український політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.

"Не важко здогадатися, що "відхід" Кучми з Мінська не є бажанням просто відійти від справ. Ще рік назад, коли Кучма майже феєрично повернувся до участі в контактній групі, означало, що Україна буде рухатися шляхом Мінських угод, так, саме тих "мінських угод", які так нещадно критикував Зеленський, йдучи до влади, саме тих угод, на які так кидалися "експерти" з пулу Коломойського", - зазначив Смолій.

Однак, за словами експерта, згодом Володимир Зеленський та його команда зрозуміли, що "нічого нового придумати не зможуть, бо відверто на це не здатні".

"Ба більше, навіть «Мінські домовленості» владі не вдавалося використати на користь України", - заявив Смолій.