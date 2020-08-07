Президенту України Володимиру Зеленському доведеться робити вибір на користь України або РФ
 
Як повідомляє Politeka, про це заявив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.
 
Він зазначив, що Міністерство юстиції США офіційно звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні коштів через ПриватБанк,а також масових розкраданнях коштів вкладників банку, в тому числі на території США.
 
"А це реальна бомба для українського політикуму та початок кінця влади Зеленського", - вважає експерт.

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Крім того, за словами Смолія, у статті американського видання The Washington Post неоразово згадується Зеленський у якості особи, що пов‘язана із Коломойським.
 
"Тепер українська влада може зробити остаточний крен в бік Росії, так як діватись вже нікуди. Звинувачення проти Коломойського дуже серйозні, а Зеленському треба робити вибір. І цей вибір буде або Україна, або Кремль з Коломойським. Зважаючи на всі події останнього року, дуже сумнівно, що влада зробить вибір в бік України", - написав Смолій.

Як відомо, протягом більше року у США відстежували мільйони доларів, які були відправлені в Америку від компаній, що належать Коломойському і його партнеру Геннадію Боголюбову, для купівлі об'єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів в центрі Клівленда, в період приблизно з 2008 року і наступних п'яти років.

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