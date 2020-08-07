Як відомо, протягом більше року у США відстежували мільйони доларів, які були відправлені в Америку від компаній, що належать Коломойському і його партнеру Геннадію Боголюбову, для купівлі об'єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів в центрі Клівленда, в період приблизно з 2008 року і наступних п'яти років.
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