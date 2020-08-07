Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінив шанси України повернути Крим і Донбас

Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами, можливості повернути Кримський півострів в України вже немає, але з приводу Донбасу ще шанси є.

"З Донбасом простіше. Донбас - п'яте колесо у возі Росії, він їй абсолютно не потрібен. Мені шкода людей, які страждають на Донбасі. Не дуже-то він, напевно, потрібен і Україні, виходячи з того, як розгортаються події", - вважає Лукашенко.

Президент Білорусь впевнений, що у тоді ще президента Петра Порошенка був шанс залагодити конфлікт на Донбасі, але він його не використовував.

"Знаєте, на місці Порошенка... Володі тут ще складніше. Він бідолаха намагається і там, і там за щось схопитися. Я скажу недипломатично - звиваючись під столом, за столом, як завгодно - (Порошенко - ред.) можна було викрутитися і стабілізувати ситуацію. "Ви це зробите - тоді ми це. Ви це віддасте - ми це". Треба було знайти можливість - і чорт з ним, але треба було зберегти обличчя Путіну і Росії. Треба було дати зберегти. Але головне - результат. А він пішов лоб-в-лоб, підштовхуваний окремими діячами заходу", - уклав президент Білорусі.

Раніше політичний і економічний експерт Тарас Загородній озвучив думку, що президент України Володимир Зеленський вчинив правильно, зателефонувавши Володимиру Путіну.

За його словами, немає ніякої гарантії, що режим тиші на Донбасі буде дотримуватися навіть після телефонної розмови Зеленського і Путіна. Водночас експерт упевнений, що рішення українського лідера зв'язатися з російським колегою було правильним.

Нагадавши, боєць ЗСУ розповів, що відбувається на передовій після укладення перемир'я на Донбасі: "не дай Бог...".

Також Politeka повідомляла, про що домовилися в Мінську і як це будуть виконувати.

Раніше Politeka писала, що волонтер пояснив, в чому небезпека нових домовленостей по Донбасу: "користь тільки для...".