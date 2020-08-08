Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів у зв'язку з другою хвилею епідемії
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Офісу президента.
Глава держави дав доручення прем'єру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим і забезпечити установи всім необхідним обладнанням.
"Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для запобігання другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не тільки для економіки, а й для нашого людського капіталу", - зазначив президент України.
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Зазначимо, що вже четвертий день поспіль в Україні фіксується антирекорд за кількістю нових хворих на вірус на добу.
Так, станом на ранок суботи, 8 серпня, вже офіційно підтверджено 70 750 випадків захворювання інфекцією. З них 1489 було виявлено тільки за минулу добу.
Згідно з останніми даними, в топ - 5 регіонів з найбільшим числом виявлених заразилися за весь час епідемії входять Київ, Львівська, Рівненська, Чернівецька та Закарпатська області.
Варто зазначити, що з 3 серпня набули чинності нові правила адаптивного карантину, які розділяють Україну на чотири зони. Щоп'ятниці комісія аналізуватиме ситуацію та змінюватиме приналежність регіонів до карантинних зон залежно від епідемічної ситуації.
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