Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів у зв'язку з другою хвилею епідемії

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Глава держави дав доручення прем'єру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим і забезпечити установи всім необхідним обладнанням.

"Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для запобігання другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не тільки для економіки, а й для нашого людського капіталу", - зазначив президент України.

Зазначимо, що вже четвертий день поспіль в Україні фіксується антирекорд за кількістю нових хворих на вірус на добу.

Так, станом на ранок суботи, 8 серпня, вже офіційно підтверджено 70 750 випадків захворювання інфекцією. З них 1489 було виявлено тільки за минулу добу.